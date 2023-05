Lousada volta a lembrar Rui Pedro através do cinema

A Câmara de Lousada apresenta, esta sexta-feira, no auditório municipal, o filme “Sombra”, de Bruno Gascon, no âmbito do Dia Internacional das Crianças Desaparecidas.

O filme conta a “história de uma mãe, Isabel, que luta por encontrar o filho, Pedro, de 11 anos, desaparecido em 1998, assemelhando-se, assim, ao trágico desaparecimento de Rui Pedro e à persistência da mãe, Filomena Teixeira”.

A autarquia destaca que esta obra teve “estreia mundial no Festival de Cinema de Barcelona, conquistou os prémios de “melhor obra” e de “melhor filme pelos seus valores históricos”, salientando que fazem parte do elenco da “Sombra”, Ana Moreira, Vítor Norte, Lúcia Moniz, Sara Sampaio, Ana Cristina de Oliveira, Ana Bustorff, Miguel Borges, Joana Ribeiro, entre outros”.

“Sombra” venceu ainda diversos prémios nacionais e internacionais incluindo dois prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema.

Para o realizador Bruno Gascon é particularmente importante esta exibição: “Ao longo de toda a pesquisa e conversa com as diversas mães, incluindo a Filomena, senti sempre que existe uma necessidade enorme de trazer para a luz este tema. Depois de todos os locais por onde o filme passou foi com especial apreço que recebemos o convite do município de Lousada. Espero sinceramente que seja uma oportunidade não só de se falar sobre a forma como o desaparecimento de crianças tem impacto nas famílias e as dificuldades que as mesmas enfrentam, promovendo também obom trabalho que a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (APCD) faz.”