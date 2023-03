Lousada vai apoiar com dinheiro praticantes de desportos motorizados

A Câmara de Lousada vai atribuir apoios financeiros aos praticantes de desportos motorizados residentes no concelho com atividade regular em provas federadas, informou o município do distrito do Porto.

Segundo a autarquia, a criação deste apoio decorre do facto de o concelho situado a cerca de 40 quilómetros do Porto ter “longa e enraizada tradição” no desporto motorizado.

Podem candidatar-se a estes apoios, em forma de um contrato-programa, pilotos a nível individual ou em equipas, que participem em da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) ou da Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

É ainda requisito, os candidatos terem participação regular em provas ou campeonatos.

Os apoios variam entre os 100 e os três mil euros, a atribuir para provas isoladas ou campeonatos, tendo os beneficiários de enviar comprovativos da inscrição nas provas e evidências da participação, como fotografias e resultados, assinala a autarquia.

É em Lousada que se situa o Circuito da Costilha, onde habitualmente decorre uma classificativa especial do Rali de Portugal, com o apoio da autarquia, a contar para o campeonato do mundo da modalidade, como está previsto para a edição deste ano, e outras competições automobilísticas de âmbito nacional e internacional, também com o patrocínio do município.