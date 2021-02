Lousada: suspeito de matar idosa estava em liberdade condicional

Um homem de 31 anos, em liberdade condicional desde setembro de 2020, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) suspeito de tentar matar uma idosa, de 85 anos, em Lousada, anunciou aquela polícia.

Segundo a PJ, o cidadão português, desempregado, entrou na quinta-feira na habitação da idosa, em Macieira, “munido de uma faca de ponta e mola” que espetou na “região do pescoço” da vítima, a quem depois roubou a “carteira, abandonando-a no local em agonia”.

“Ciente da gravidade dos factos cometidos, o arguido, que se encontra em liberdade condicional desde setembro de 2020 no âmbito do cumprimento de uma pena de 14 anos prisão a que foi condenado pela prática de um homicídio em 2008, fugiu para Valença do Minho com intenção de abandonar o país”, lê-se ainda no comunicado.

Apesar da fuga, o arguido foi localizado ao início da manhã, numa unidade hoteleira daquela localidade, por inspetores da Polícia Judiciária, acrescenta a nota de imprensa.

Resume o comunicado que o homem foi detido pelos “crimes de homicídio qualificado na forma tentada e roubo”

O detido vai ser presente à Autoridade Judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.