“Loulé é uma terra com autoestima e aberta ao mundo”

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, veio a Genebra esta semana para falar sobre a sustentabilidade da cidade. O autarca algarvio ressaltou a importância da conjugação entre o Homem e a natureza.

Vítor Aleixo falou ao BOM DIA a partir do Forum of Mayors 2022, evento de munícipes de todo o mundo. A sustentabilidade ambiental, a participação social e ação climática foram os pontos positivos que o presidente ressalvou na sua autarquia.

“Loulé tem a felicidade de ter uma parte territorial incluída na Ria Formosa, zona húmida com valores da biodiversidade inestimáveis”, não esconde o presidente a grande relação que o município tem com a natureza. Referiu também a vontade de inaugurar um percurso junto do mar que toque tanto na ria Formosa como nas praias urbanas de Quarteira e Vilamoura.

“É altura de restabelecer uma relação profunda com a natureza”, concluiu Vítor Aleixo, que deixou ainda uma reflexão às comunidades portuguesas.

Veja a entrevista do BOM DIA ao presidente da Câmara Municipal de Loulé.

#portugalpositivo