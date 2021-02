Lote B de António Zambujo está a chegar

Já disponível em todas as plataformas digitais, ‘Lote B’ é o primeiro single de ‘António Zambujo Voz e Violão’, o novo e nono álbum de António Zambujo, oitavo de originais, que tem edição prevista para 23 de Abril.

O reencontro com António Zambujo, um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas, e um dos seus mais notáveis embaixadores no mundo, faz-se ao som de ‘Lote B’, em que “só com uma voz e uma guitarra eu fiz parar a rua inteira, vim tocar p’ra ti, uma canção que te escrevi, quando alguém me diz, o teu amor não mora aqui”, dando o mote ao disco mais intimista da sua discografia. Com letra de Pedro da Silva Martins, que é co-autor da música com Luís José Martins, o vídeo conta com a animação e realização de Pedro Serrazina.

Em ‘António Zambujo Voz e Violão’, o músico inspira-se no nome de um dos discos da sua (e da nossa) vida, ‘João Voz e Violão’, álbum de João Gilberto editado em 1999, e volta, nada acidentalmente, ao essencial. Como escreveu o jornalista Luís Osório: «Um dia, num qualquer futuro mais ou menos distante, dir-se-á que este disco é um dos mais importantes da carreira de António Zambujo. Não por se julgarem menores alguns dos álbuns que o antecederam e ainda menos pela qualidade de todas as canções que ainda não compôs ou deu voz. Simplesmente porque ‘Voz e Violão’ será sempre associado a um tempo que nos provou o quanto somos frágeis e o quanto precisamos de nos repensar numa urgência do que é essencial.».

Enquanto aguardamos por ‘‘António Zambujo Voz e Violão’, deste talento perene, precioso e primordial como um diamante, e cuja audição promete voltar a ligar-nos ao mundo, temos ‘Lote B’, para ouvir em repeat.