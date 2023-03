Los Angeles tem um novo espaço português

O novo restaurante português Barra Santos, um projeto da Last Word Hospitality, abriu em Los Angeles com lotação esgotada, preenchendo um vazio na cidade que tem pouca oferta de restauração lusa.

“É por essa razão que está aqui este pessoal todo”, disse à Lusa o coproprietário Michael Santos, um luso-americano nascido em Portugal e criado na costa Leste dos Estados Unidos que fala bem a língua. Já tinha apontado que, em Los Angeles, “quase não há restaurantes portugueses”.

O público que acorreu à estreia foi maioritariamente norte-americano, lotando o espaço interior e a zona exterior pouco depois da abertura das portas. O tempo de espera por mesa chegou a atingir uma hora e meia, algo que deixou Michael Santos impressionado.

O menu é tipicamente português com foco nos grandes êxitos culinários que são associados a Portugal. Há frango com piripíri, tostas de sardinha, pastéis de bacalhau e bifanas. Há também salada de bacalhau e grão-de-bico, camarão preparado com vinho verde e alho, e pratos com linguiça.