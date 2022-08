“Looks” dos mais pequenos para atividades ao ar livre

Uma criança feliz ao ar livre é uma criança confortável ao ar livre. Para que os seus mais novos se sintam à vontade, certifique-se de que estão vestidos corretamente. Nem sempre é fácil saber como vestir os mais pequenos para o ar livre, onde o tempo pode variar rapidamente. Isto é especialmente verdade tendo em conta que uma criança pode não conseguir comunicar se estiver com mais calor ou mais frio. No entanto, existem certas dicas que podem ajudar a preparar os seus filhos para uma experiência positiva ao ar livre.

Escolher sintéticos ou tecidos de lã

Para um passeio casual num dia agradável e seco de verão, a roupa de algodão pode ficar bem. Mas para aventuras mais ativas ou se a previsão for de chuva e/ou temperaturas frias, deve vestir os seus filhos com roupa de tecidos sintéticos ou de lã. Estes tecidos secam rapidamente caso fiquem húmidos, mantendo os seus filhos mais confortáveis se estiverem a suar ou a ficar molhados pela chuva, ou pela neve.

Vista os seus filhos em camadas

Os mais novos podem beneficiar da mesma estratégia que os adultos usam ao ar livre para se adaptarem à medida que as condições atmosféricas se alteram. Basta adicionar camadas se o seu filho tiver frio e retirar as mesmas quando este começar a sentir-se mais quente.

Ajustar bem as roupas

Para incentivar os seus filhos a fazer caminhadas, correr, escalar, saltar e divertirem-se ao ar livre, é importante escolher roupas que lhes sirvam bem. Roupas mal ajustadas podem ser desconfortáveis e até perigosas; não queremos que os nossos pequenos tropecem em calças que são demasiado compridas, por exemplo. O primeiro passo para encontrar roupa que sirva bem é compreender as tabelas de tamanho das crianças.

Compre roupas que durem

O vestuário de qualidade para crianças, concebido para uso exterior, tem frequentemente características que garantem uma utilização maior. Isto inclui coisas como assentos e joelhos reforçados e tecidos de qualidade que não se rasgam facilmente. A compra de produtos duráveis não só garante que o vestuário acompanhará a sua criança ao longo do seu crescimento, mas também muito provavelmente durará o tempo suficiente para ser passado a um irmão, vendido ou doado.

Roupa de menina para atividades ao ar livre

De vestidos adoráveis a fantásticos equipamentos para caminhadas, escolher roupa de menina para brincar e desfrutar do ar livre é a forma perfeita de iniciar qualquer estação, principalmente para o calor de verão.

Vestir as suas meninas com as melhores roupas para brincar ao ar livre também as entusiasmará a passar mais tempo na rua e a explorar a natureza. Quer estejam a brincar, a organizar festas de chá com os seus animais de peluche, ou a sujar os joelhos, é importante que a sua filha tenha a melhor roupa de menina à mão.

Vestidos de menina para o exterior

Se a sua filha tem tendência a entrar na casa cheia de manchas de relva e lama, então talvez seja melhor vesti-la com um vestido de cor mais escura para poupar tempo e energia a remover as manchas. Recomendamos vestidos feitos de fibras naturais, como o algodão, para uma maior respirabilidade e conforto.

Dias quentes de verão

Nos dias quentes é bom ter as raparigas vestidas com uma roupa que elas possam facilmente vestir e despir. Deixe-as com os seus fatos de banho vestidos durante todo o dia e combine-os com uns calções, saia ou um vestido fácil de vestir e tirar para uma fácil mudança de roupa. Desta forma, podem desfrutar de tardes na piscina ou na praia e vestir facilmente as suas roupas por cima dos fatos de banho até ser hora do banho.

Clima fresco

Para dias mais frios e noites de verão, vista as suas filhas com roupa de menina apropriada. Quer estejam ao ar livre para churrascos, fogueiras, acampamentos, ou brincadeiras, é importante ter roupa adequada para as suas meninas se divertirem a brincar no exterior. Para brincar à noite, certifique-se de que as suas filhas usam mangas compridas e calças para não serem mordidas por mosquitos. Um par de calças de ganga confortáveis com camisola com capuz ou camisola de manga comprida é uma ótima roupa para brincar.

Há muito espaço para criatividade, diversão, exercício, e para criar memórias que durarão uma vida inteira. Ao vestir os seus filhos apropriadamente para todas as brincadeiras ao ar livre, está a mantê-los quentes, seguros, confortáveis e felizes, enquanto minimiza o excesso de pilhas de roupa suja. Prepare os mais novos com algumas destas dicas de roupa para brincar ao ar livre.