“Longe do meu amor” é o novo hit de Agostinho Mesquita

O cantor popular Agostinho Mesquita está de volta com uma energia renovada, com o seu mais recente single intitulado “Longe do meu amor”.

Este tema vai ao encontro dos apreciadores de ritmos e harmonias da Kizomba, de acordo com as preferências do seu público e de uma audiência mais abrangente, enquanto que com o tema “Quero-te apertar” são os ritmos do kuduro que predominam, segundo a editora Espacial Música. Uma abordagem rítmica diferente de trabalhos anteriores, que Agostinho Mesquita apresenta com a determinação de sempre, e que vem acompanhada de um videoclipe oficial.

Agostinho Mesquita iniciou a sua carreira como teclista e vocalista durante os anos 80, gravou dois álbuns e dois singles, tornando-se presença assídua nos eventos populares junto das comunidades lusas um pouco por todo o mundo.