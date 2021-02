Estou muito longe de ser benfiquista, sou da Académica e estou habituado a que a minha equipa de futebol sofra derrotas, no entanto, quem é da Académica tem que saber para se ser melhor, para ser a maior, basta existir. Que a Associação é muito mais que um clube de futebol, sem desprimor para qualquer outro clube ou associação.

E a AAC tem, como muitos outros clubes e associações nas mais variadas localidades têm, modalidades paradas, garotos que necessitam de formação, atletas de competição prestes a desistir, corpos técnicos a pensarem mudar de vida, dirigentes aflitos, infraestruras a degradarem, Jorge Jesus talvez devesse refletir no que se passa nos outros clubes, nas outras modalidades e que o COVID não surgiu para lixar o Benfica, o resultado no campeonato e muito menos o treinador. Que aquilo que o Benfica passou, muitos outros clubes passaram ou estão a passar, portanto, justificar a classificação no campeonato, parece-me de um egocentrismo desmedido.

Tambem queria dizer que quando Jesus afirma que “ninguem sabe o de nós passamos”, na verdade dezenas de milhares em Portugal, que estiveram internados, sabem e até ontem 16.136 sabem, mas já cá não estão para contar.