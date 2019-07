Londres: melhor aluno de medicina é português

Miguel Campos, 23 anos, teve a média mais alta de Portugal em 2013, mas foi para Londres estudar Medicina. Segue-se a Cirurgia Plástica.

Tem 23 anos. É do Porto. Mas corre-lhe o Mundo. Humilde e grato. Corre-lhe a Medicina. Em 2013 foi o aluno a entrar no Superior com a média mais alta. Mas não foi notícia. Porque rumou a uma das melhores universidades do Mundo. Mais concretamente a 31ª: King”s College London. Chama-se Miguel Sequeira Campos e acaba de ser distinguido com a medalha de ouro pela conceituada Faculdade de Ciências e Medicina de King”s College. Entre mais de 480 colegas de curso, foi eleito o melhor aluno.

Em conversa telefónica com o JN, mostra-se surpreendido. Por se saber. Por ser notícia. Ele que transmite uma adulta timidez. Não concorda com a ideia de Medicina ser curso para intelectuais, para a “crème de la crème”. “É um curso relativamente fácil, é muito trabalhoso. Não concordo que seja para inteligentes, mas para qualquer pessoa esforçada”.

Leia mais em Jornal de Notícias