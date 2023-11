Londres: já viu o mural de Little Portugal?

Após contagem decrescente, o mural de que dá as boas-vindas ao bairro em Londres conhecido por ‘Little Portugal’ foi inaugurado esta quarta-feira com aplausos e gritos, para orgulho dos residentes.

“É um reconhecimento de anos e anos de emigração portuguesa nesta zona. Toda a gente conhece o ‘Little Portugal’ mas agora é mais oficial”, afirmou à Agência Lusa uma residente local, Salomé Santos.

O mural, de quatro metros de altura e três meros de largura, tem no centro um desenho na forma de um Coração de Viana, a tradicional peça de joalharia em filigrana, com as cores das bandeiras de todos os países lusófonos: amarelo, azul, verde, laranja e vermelho.

Dentro do coração estão ilustradas silhuetas de objetos simbólicos, como uma guitarra de fado, uma sardinha, um berimbau [instrumento musical ligado a Angola e Brasil], uma máscara de carnaval, uma garrafa e copo de vinho, um chapéu da Madeira, uma tartaruga de Goa.

No topo amarelo está um sol e o fundo é azul para representar o mar. Em redor foram desenhadas flores de diferentes países lusófonos, como cravos e lótus, e no mural lê-se lê-se “Bem-vindo a Little Portugal”, em português e em inglês.

Manuel Santos afirmou que a iniciativa é positiva e que vai “reforçar o espírito de comunidade” das dezenas de milhar de portugueses que vivem em Lambeth.

Outros residentes também receberam bem a nova atração, que foi pintada numa parede de um edifício residencial junto à biblioteca Tate South Lambeth, em South Lambeth Road.

“É muito bonito, tem cores alegres”, elogiou a francesa Giselle, enquanto o britânico Tom Short acha que a pintura “faz justiça à comunidade portuguesa”.

Na rua South Lambeth Road situam-se mais de uma dezena de comércios portugueses, entre restaurantes, cafés e outras lojas.

Num discurso, a presidente da autarquia londrina de Lambeth, Claire Holland, o mural é uma homenagem à “contribuição da comunidade” portuguesa e uma forma de “refletir e reconhecer a identidade deste bairro”.

O projeto teve a autoria das artistas Alex Bowie e Eduarda Craveiro, em parceria com a organização Brixton Project.