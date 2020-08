Londres está cheia de turistas… britânicos

Não é todos os dias que se pode desfrutar do calor em Londres. Mas este ano poderá ser uma experiência só usufruída praticamente por residentes do Reino Unido. Os relatos de uma cidade fantasma vão dando lugar a uma ocupação moderada e quase sempre em inglês. Aliás, é o próprio governo que apela ao turismo em casa. As restrições noutros países e as alterações constantes dos horários de voos também ajudam a tomar decisões.

Uma londrina explicou à Euronews não estar interessada em viajar pela Europa, até porque tem um filho de um ano. Por isso, pretende aproveitar o que Londres tem para oferecer. E também, se calhar, ir até às praias da Cornualha.