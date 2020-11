Londres: embaixador pede respeito pelo confinamento

Manuel Lobo Antunes, embaixador português no Reino Unido, dirigiu nas redes sociais uma mensagem aos portugueses a residir naquele país, reiterando um “apelo aos portugueses residentes no Reino Unido para que respeitem as regras em vigor e contribuam civicamente para combater a transmissão do novo coronavírus”.

Na sequência do anúncio de novas normas de confinamento pelas autoridades das diferentes nações do Reino Unido, “a Embaixada de Portugal em Londres, em articulação com os Consulados-Gerais em Londres e Manchester, pede que o recurso aos serviços presenciais dos postos consulares no Reino Unido “seja limitado ao estritamente necessário ou urgente, de modo a salvaguardar a saúde e bem-estar de todos, utentes e funcionários consulares”.

Sem prejuízo de eventuais novas medidas que possam vir a ser anunciadas ou de uma evolução negativa da situação de saúde pública, a rede consular neste país continuará a funcionar sem alterações, informa ainda Manuel Lobo Antunes.