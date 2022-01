Lomba faz rebentar colete e evita atentado na Austrália

A polícia australiana informou, esta terça-feira, que está a investigar o caso de um homem que terá morrido quando um colete explosivo que usava detonou enquanto conduzia um carro em Melbourne.

O colete terá sido acionado após o carro passar por uma lomba numa estrada do subúrbio de Hallam na manhã de sábado, avançou a televisão australiana “Seven News”.

O vídeo de uma câmara de segurança, no qual não é visível a lomba, mostrou o “flash” da explosão no teto do veículo e na janela do lado do motorista.

Após a explosão, o carro ainda percorreu algumas centenas de metros antes de atingir um veículo estacionado.

