Loja online Autodoc mostra as tendências do comércio de peças automóveis

Lá se foram os tempos em que os estabelecimentos físicos eram a única forma de comprar peças para o seu automóvel. Apesar de ainda serem muito usados nos dias de hoje, principalmente quando se precisa de peças para o mesmo dia, a realidade é que as lojas online estão cada vez a ser mais usadas.

E atenção, ter uma loja online não significa que não exista um estabelecimento físico. Algumas lojas têm ambas as opções (online e físico) e outras apenas têm um estabelecimento de trabalho, como é o caso da Autodoc, uma empresa dedicada à venda de peças de automóveis e que, recentemente, abriu um novo Tech Hub em Portugal, no Lagoas Park, em Oeiras.

Mas a realidade é que não só o número de estabelecimentos online cresceu, como também o número de clientes que começou a optar por comprar online aumentou. Então, sendo assim, valerá a pena desistir de lojas físicas e começar a investir apenas no online? Porque as lojas físicas continuam a ser uma realidade se o investimento online não só é mais vantajoso, como mais procurado pelos clientes?

As lojas físicas ainda são necessárias ou lojas online como Autodoc é o que precisamos no momento?

Segundo um estudo, os portugueses gastaram dez mil milhões de euros em compras online no último ano, o que representou mais 36,2% quando comparado a 2020. Além desses dados, também se concluiu que 73% dos portugueses fazem uma compra por mês (no mínimo) e 13% fazem uma compra todas as semanas.

Com base nestes dados, não seria de esperar que as lojas físicas começassem a fechar e dessem lugar aos estabelecimentos pela internet? Sim e não. No setor automóvel, as lojas físicas continuam a fazer todo o sentido, afinal, imprevistos acontecem e os produtos comprados online não estão disponíveis instantaneamente.

E essa não é a única razão! Algumas lojas online têm custos de envio muito elevados e as trocas nem sempre são feitas com facilidade. E por essas razões, entre outras, acreditamos que os estabelecimentos físicos nunca vão desaparecer totalmente.

Agora sim, comprar online traz imensas vantagens para os consumidores e o preço mais baixo é só uma delas. Vamos partilhar algumas consigo.

Os benefícios das lojas online que não podem ser encontrados nas lojas físicas

1. Venda 24 horas por dia, 7 dias por semana

Sim, não ter o produto na hora da compra é uma desvantagem. Mas, por outro lado, pode fazer a sua compra 24 horas por dia, 7 dias por semana e, dependendo do dia e hora a que compra, pode receber a sua encomenda no dia seguinte! Não é imediato, mas é quase.

E, o melhor, tem tempo para escolher o produto sem pressão e até comparar diferentes marcas.

2. Compra a partir de qualquer parte do mundo

Se a loja o permitir, os produtos podem ser comprados a partir de qualquer parte do mundo (ou a partir da maior parte). Isto pode ser um aspeto positivo se mudar de país ou tiver familiares que queiram comprar os mesmos produtos mas noutro lugar.

Já para não falar das oportunidades de venda para a própria loja.

3. Preços mais baixos

Este ponto fala por si. Já não é novidade que a vantagem que mais se destaca nas lojas online são os preços baixos! Devido ao facto de as empresas não terem de pagar um estabelecimento fixo, torna-se mais fácil deixar os preços mais acessíveis.

4. Maior variedade de descontos e ofertas

Pela mesma razão que os preços nas lojas online são mais baixos, também existem mais descontos e ofertas. A Autodoc tem, inclusive, uma app onde os clientes podem fazer as suas compras e terem acesso a vários descontos.

5. Maior variedade de produtos

E, para terminar, as lojas online também oferecem uma maior variedade de produtos. Esteja atento porque algumas lojas não têm todos os produtos disponíveis e, se for o caso dos seus, os mesmos demorarão mais tempo a chegar à morada de entrega.

A tendência natural é que as lojas online continuem a crescer, mas não acreditamos que os estabelecimentos físicos vão desaparecer. Podem, no entanto, diminuir em número.