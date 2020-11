Lizzie e o fado: Lisboa acabou por casar com Paris

Lizzie Levée nasceu em Avignon, filha de um músico. Estudou piano clássico desde os 6 anos, ouvia Edith Piaf, Barbara e Jacques Brel, e tinha 15 anos quando escutou fado num documentário sobre Lisboa exibido na televisão francesa.

Foi o suficiente para que Lizzie sentisse uma necessidade imediata de descobrir esse tipo de música. Lizzie decidiu aprender português, fez um Erasmus em Lisboa, morou em Alfama. Fez amigos portugueses, construiu uma família lusófona e agora fala e ensina a língua portuguesa.

Interpretou e compôs canção francesa, cantou em espanhol e inglês, mas acabou se render ao fad.

Lizzie foi convidada da emissão “BOM DIA dá música”, conduzida por Ana João Correia e Carlos Balbino. Descubra nesta entrevista a francesa mais fadista de Paris, a cidade que, segundo Lizzie, já casou com Lisboa, apesar do que dizia a letra do famoso fado “Lisboa não sejas francesa”.