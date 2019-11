Livro infantil português reeditado em França

O conto infantil “Kô & Kô, les deux esquimaux”, concebido e ilustrado pela artista Vieira da Silva em 1933, vai ser reeditado em França, com um CD de música composta por Sérgio Azevedo e narração de Maria de Medeiros.

“Gostamos de dizer que é um livro total porque é um livro da Vieira da Silva, portanto é uma obra de arte, e é um livro que se pode oferecer a um adulto. É um texto surrealista, mas que como tem uma história com esquimós também dá para as crianças. E, a nível de música, temos música contemporânea, que se consegue seguir bem”, disse Anne Lima, editora nas edições Chandeigne e responsável pela reedição deste conto.

O livro já tinha sido reeditado pela primeira vez em 2005, quando Anne Lima descobriu um original de 1933 numa visita especializada ao fundo de livros infanto-juvenis da Biblioteca Nacional de França, em Paris.

“Vi esta edição de 1933 e disse que este livro era para a Chandeigne. Foi um processo longo porque falámos com a Galeria Jeanne Bucher Jaeger e com o Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva para os direitos”, explicou a editora.

Esta terá sido uma das primeiras obras de Viera da Silva aquando da sua chegada a Paris e que marca também o início da colaboração com a galeria Jeanne Bucher Jaeger, que duraria toda a vida da pintora franco-portuguesa. O texto em francês é da autoria de Paul Gueguen e conta a história de dois esquimós em busca do sol, com a caligrafia de Vieira da Silva e as suas ilustrações.

Uma edição de 2005 foi recentemente encontrada por dois músicos, o pianista Bruno Belthoise, que trabalha repertório português, e o compositor Sérgio Azevedo, que mostraram vontade de compor para esta obra. “Eles tiveram vontade de criar uma música, com narração, que transformasse o livro em conto musical. Quando me vieram falar disso, e como o livro estava esgotado, decidimos fazer uma nova edição”, explicou Anne Lima.

A nova edição que conta ainda com a narração de Maria de Medeiros sai em França no final do mês de novembro e espera agora um editor em Portugal, segundo a Chandeigne. Para Portugal seguirão alguns exemplares desta nova edição para livrarias selecionadas.

O livro, tal como foi concebido em 1933, conta ainda com duas pranchas que os pequenos ou graúdos devem recortar para animar o livro e ajudar estes esquimós a fazerem o seu caminho. “Ela queria que o livro fosse um cenário para ser animado pelas crianças com figuras”, indicou ainda Anne Lima.

O lançamento do livro vai acontecer no sábado, em Paris, na galeria Jeanne Bucher Jaeger.