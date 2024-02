Livro de Marie-Isabelle Vieira retrata portugueses na literatura romanesca

Os Salões Eça de Queirós do consulado-geral de Portugal em Paris vão tornar-se palco da apresentação do livro “Olhares Cruzados Francófonos e Portugueses”, da autoria da luso-francesa Marie-Isabelle Vieira, já no próximo dia 8.

A obra, que retrata “as imagens dos portugueses na literatura romanesca contemporânea (entre 1950 e 2000), será apresentada a partir das 18h30.

Este é um livro editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda.