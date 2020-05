Livro de lusodescendente paga bolsa a estudantes nos Estados Unidos

As receitas da venda do novo livro “Was that You?”, lançado pela autora lusodescendente Angela Costa Simões, vão financiar a bolsa memorial Alexandre António da Costa Simões, direcionada a ajudar estudantes luso-americanos de nível universitário.

“A bolsa é especificamente para alguém que está a estudar a língua ou a cultura portuguesa” nos Estados Unidos, disse à Lusa a autora, explicando que essa componente de legado da herança lusa “é algo muito importante” para a sua família.

Esta iniciativa foi estabelecida pelo Conselho de Liderança Luso-americano (PALCUS) a pedido da comunidade, em 2019, para honrar a memória do filho da autora, Alexandre, que morreu aos 9 meses de uma infeção invisível durante a sesta.

Com ilustrações de Richard Peter David e desenho gráfico de Angela Silveira Laines, “Was that You?” fala dos sinais que se recebem depois da morte de um ente querido e é escrito como um livro infantil que os pais que perderam filhos lhes podem ler.

“É um livro que vai além da comunidade portuguesa, porque pessoas de todos os lados infelizmente se encontram nesta situação”, disse Angela Simões, que decidiu escrever a história quando não conseguiu encontrar um livro infantil que se adequasse à sua situação.

“Pode ajudar as pessoas a compreender a sensação de receber um sinal de um ente querido que morreu”, disse. “É muito difícil de explicar, porque é que ver um pássaro a voar num momento específico significa tanto. Para aqueles entre nós que passaram por isto, tem outro significado”.

O livro inclui páginas em branco para as pessoas escreverem as suas próprias experiências e histórias de sinais que receberam. Angela Simões explicou que escrever esta história lhe deu também a oportunidade de mostrar à filha mais velha, que fez 7 anos este domingo, que se podem pôr as emoções e os sentimentos “em forma de livro”.

A autora recebeu indicação de que há uma unidade de oncologia pediátrica que pretende adquirir exemplares para oferecer a pais que perdem os filhos. “É muito tocante. Lembramo-nos do que sentimos quando isto aconteceu e sabemos que infelizmente todos os dias há pais a começarem a sua jornada de dor. Se este livro puder dar alguma ajuda, é algo reconfortante”.

“Was that You?” está disponível na livraria online Amazon por 13 dólares (12 euros) e os livros são imprimidos conforme as encomendas, estando em preparação uma versão de livro eletrónico para Kindle.

“Espero que dê receitas suficientes para continuar a financiar a bolsa, mesmo que seja apenas alguns milhares de dólares por ano, para permitir que pelo menos um estudante receba uma soma razoável que ajude nos seus estudos”, afirmou Angela Simões.

Os fundos angariados para a bolsa pela PALCUS, da qual Angela Simões é presidente, totalizam 20 mil dólares (18,3 mil euros) neste momento e o montante a atribuir este ano será de pelo menos 1.500 dólares (1.374 euros), podendo vir a ser mais.

Para se candidatarem, os alunos devem preencher um formulário, escrever um ensaio e entregar cartas de recomendação. As candidaturas são analisadas através de critérios qualitativos, por um comité de avaliação das bolsas que não recebe qualquer informação que identifique o nome e localização dos candidatos.

“Quando se olha para o custo da educação, 1.500 dólares não é muito, por isso estamos a pensar em como aumentar o valor sem esvaziar o fundo em três ou quatro anos”, explicou Angela Simões. “Por isso é importante continuar a angariar fundos através da venda deste livro e de donativos da comunidade. Gostaríamos muito de aumentar o valor da bolsa”.

A bolsa memorial Alexandre António da Costa Simões foi atribuída, na primeira edição, ao lusodescendente Richard Tibbetts, Jr., estudante na Universidade de Syracuse.

Anteriormente, a autora já tinha publicado quatro livros infantis bilingues, “Pretty Girl, Linda Menina”, “Handsome Boy, Lindo Menino”, “Numbers, Colors, Fruits, Números, Cores e Fruta” e “Maria and Joao go to the Festa! A Maria e o João vão à Festa!”.