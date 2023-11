Livro conta história de Moçambique e o papel da Igreja na colonização

Amadeu Gomes de Araújo e Manuel Vilas Boas escreveram o livro ‘Moçambique – Da Colonização à Guerra Colonial, a Intervenção da Igreja Católica’, que foi apresentado pelo arcebispo de Braga, este domingo, em Barcelos.

Uma nota enviada à Agência ECCLESIA explica que os autores, que têm em comum terem feito um estágio em Teologia na Diocese de Nampula, entre 1971 e 1978, escrevem “a quatro mãos” a História de Moçambique e o papel da Igreja Católica durante a colonização.

‘Moçambique – Da Colonização à Guerra Colonial, a Intervenção da Igreja Católica’, da Paulinas Editora, tem prefácio de António Ramalho Eanes, antigo presidente da República portuguesa, e surge na “iminência” do cinquentenário do 25 de abril de 1974 e quando se celebram 100 anos do nascimento do arcebispo emérito de Nampula, D. Manuel Vieira Pinto, que faleceu aos 96 anos de idade, no dia 30 de abril de 2020, na Casa Sacerdotal da Diocese do Porto.

O investigador Amadeu Araújo descreve, na primeira e segunda parte do livro, “os encontros e desencontros dos povos”, a partir dos finais do séc. XV, nas praias do Índico, e na terceira parte, o jornalista Manuel Vilas Boas, destaca a intervenção da Igreja Católica “no longo período que antecedeu a independência de Moçambique”, de modo especial nas Dioceses da Beira, Tete e Nampula, e recordam-se “personagens essenciais, antes e depois do 25 Abril”, como a expulsão do bispo de Nampula, dos missionários Padres Brancos e de Burgos, e os Missionários Combonianos, com diversos testemunhos.

‘Moçambique – Da Colonização à Guerra Colonial, a Intervenção da Igreja Católica’ vai ser apresentado novamente, no dia 9 de dezembro, no centenário do nascimento de D. Manuel Vieira Pinto, na Biblioteca Municipal de Amarante, pelo bispo emérito do Ordinariato Castrense, D. Januário Torgal Ferreira, e pelo escritor Carlos Santos (Festival Escritaria); estão previstas ainda sessões de apresentação em Espinho, no Porto, Leiria e Lisboa.