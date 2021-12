Livro bilingue conta a história de Portugal aos lusodescendentes

Sandra Canivet da Costa, empresária lusodescendente residente em França, quis dar a conhecer aos seus filhos a história do país que viu nascer os avós. No entanto, deparou-se com uma dificuldade. Não havia nenhum livro em francês destinado a crianças. Foi por esse motivo que decidiu escrever e lançar uma obra bilingue chamada “L’extraordinaire Histoire du Portugal“.

Este livro, que também tem uma versão de bolso, foi publicado a 12 de novembro em França, Suíça e Luxemburgo, e conta a história daquele que é atualmente o território português.

Nele, as crianças podem acompanhar as descobertas de Matilde e Ruben, duas personagens de 10 e 13 anos, respetivamente, criadas para ajudar à melhor compreensão dos factos históricos recolhidos pela autora.

Desde os primeiros povos ibéricos até à implantação da República Portuguesa, Sandra Canivet da Costa resume em cerca de uma centena de páginas a história de Portugal.

As ilustrações pertencem a João Serrano, a tradução a Anne-Marie Mendes e Cláudia Correia, a correção a Mónia Filipe e a edição à Cadamoste Étitions, editora criada pela própria autora após ter visto o seu trabalho rejeitado pelas congéneres francesas.

Sandra Canivet da Costa explicou ao BOM DIA que as livrarias francesas também fecharam as portas à “L’extraordinaire Histoire du Portugal“, razão pela qual decidiu pedir ajuda às superfícies de comercialização de produtos portugueses em França e no Luxemburgo, que apoiaram a iniciativa.

O livro, destinado a miúdos mas também apropriado para graúdos, pode ser encontrado aqui.

Está ainda previsto o lançamento de uma edição em alemão-português na Feira do Livro de Leipzig, no próximo dia 25 de abril.

#portugalpositivo