Livre também vai impugnar contagem dos nossos votos

O Livre decidiu avançar com a impugnação junto do Tribunal Constitucional das decisões que anularam dezenas de milhares de votos de portugueses residentes no estrangeiro, para se manifestar “contra as falhas de um sistema eleitoral que volta a silenciar a comunidade emigrante portuguesa“.

O Livre junta-se ao Chega, que também anunciou pretender levar o caso ao Tribunal Constitucional e ao PSD que declarou ter feito uma queixa junto do Ministério Público para apurar responsabilidades

“A cada ciclo eleitoral, a comunidade emigrante portuguesa é sistematicamente desrespeitada por falhas do sistema eleitoral que dificultam, e muitas vezes impossibilitam, o voto emigrante”, afirma o Livre em comunicado enviado ao BOM DIA. O partido queixa-se que “aos problemas com o voto por correspondência, já antes denunciados e repetidos em 2022, como o extravio de boletins de voto, adicionam-se os erros processuais nas mesas de voto que invalidam os votos emigrantes recebidos”.

A questão essencial prende-se com a necessidade de cada boletim de voto ser acompanhado de uma fotocópia do Cartão de Cidadão de cada eleitor, requisito aplicável em 2019 que não foi alterado para 2022. “Já em 2019, este requisito levou à anulação de votos nos círculos da emigração, mas não em todas as mesas de voto, o que coloca em causa a igualdade de tratamento de cada voto. Por entender que a sua ação em nada alteraria o resultado final das eleições, o Tribunal Constitucional não agiu sobre esta situação em 2019”, afirma o partido.

O Livre também condena alegados “episódios de pressão e intimidação que aconteceram durante a contagem dos votos contra membros das mesas de voto”.

“Assim, algumas mesas de voto, mas não todas, decidiram alterar o seu processo durante a contagem. Logo aí, foi fatalmente comprometida a igualdade de tratamento de cada voto. Esta alteração de procedimento resultou ainda na decisão da Assembleia de Apuramento Geral de anular mais de 150.000 votos da comunidade emigrante portuguesa, a quase totalidade (81%) dos votos recebidos – incluindo votos recebidos com fotocópia do cartão do cidadão, que foram misturados com votos recebidos sem cópia do documento”, afirma o comunicado do Livre, acrescentando que “esta situação constitui um profundo desrespeito pela comunidade emigrante, que respondeu ao seu dever cívico de voto apenas para ver a sua voz silenciada no processo”.