Livre: nós temos uma visão de futuro para Portugal

O Livre apresenta como candidata pela Europa Natércia Rodrigues Lopes, uma jovem que acredita que o seu partido tem a virtude de ter um funcionamento mais horizontal que os outros e que, ao contrário do Bloco de Esquerda, acredita na União Europeia.

A jovem candidata destaca que o projeto do Livre que pretende devolver aos emigrantes o direito de participação política e cívica.

O melhoramento do processo do voto por correspondência fazem parte do programa do partido, mas também um voto eletrónico “robusto”.

Durante o debate organizado pelo BOM DIA, a cabeça de lista pela Europa defendeu que as associações devem ser “reconhecidas” pois têm um papel “fundamental para a coesão”. O Livre defende apoios mais vastos para o movimento associativo e que não sejam apenas atribuídos ano a ano.

O Livre apoiou a petição “Português no estrangeiro”, porque defende o direito da diáspora de ter ensino em português e de português.

O BOM DIA colocou a todos os participantes as mesmas questões, às quais o cabeça de lista do Livre respondeu assim:

– Voto eletrónico: sim

– Recenseamento automático: sim

– Mais candidatos pelos círculos da emigração: sim

– Ensino de português gratuito: sim



Veja aqui o debate em que participaram Livre, Bloco de Esquerda, Nós, Cidadãos!, Ergue-te, Aliança, ADN e CDU. O segundo debate juntou PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt Portugal, CDS-PP e MAS. Os partidos MPT, PCTP/MRPP, RIR, PTP e Chega não responderam ao convite do BOM DIA.