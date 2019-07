Livraria portuguesa de BD candidata a melhor do mundo

A livraria e editora portuguesa Kingpin Books volta a ser, pelo terceiro ano consecutivo, finalista do prémio norte-americano Eisner de melhor livraria do mundo especializada em banda desenhada, anunciou a organização.

O prémio é uma das iniciativas da convenção norte-americana Comic Con, em San Diego (EUA), tendo sido selecionadas seis livrarias finalistas, especializadas em BD e cultura pop.

Entre elas estão o projeto editorial e livreiro Kingpin Books, fundado há duas décadas Mário Freitas e sediado em Lisboa, a espanhola Nostromo (Sevilha) e a argentina La Revisteria Comics (Buenos Aires).

Os restantes finalistas ao prémio ‘Will Eisner Spirit of Comics Retailer’ são dos Estados Unidos: Alaska Robotics Gallery (Alasca), Books with Pictures (Portland) e Cape and Cowl Comics (Oakland).

Fundada em 1999, a Kingpin Books começou por ser uma livraria ‘online’ focada sobretudo na BD dos Estados Unidos. Em 2002 abriu uma loja física e, em 2006, iniciou atividade como editora de banda desenhada portuguesa e mais tarde estrangeira, tendo publicado cerca de trinta títulos.

Atualmente é uma das maiores lojas portuguesas dedicadas à BD e à cultura pop.

A esta distinção candidataram-se 34 livrarias dos Estados Unidos, Argentina, Austrália, Canadá, Irlanda, Israel, Portugal e Espanha.

A livraria vencedora será conhecida no âmbito dos prémios anuais Eisner, da indústria da banda desenhada, durante a Comic Con.

Em 2018 o prémio foi atribuído à livraria espanhola Norma Comics, de Barcelona.