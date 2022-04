Livraria Pessoa organiza maratona da língua portuguesa no Luxemburgo

A Livraria Pessoa apresenta um programa repleto de animações literárias para as próximas semanas no Luxemburgo. Entre abril e maio a associação participa em várias iniciativas culturais que culminam com a presença do autor João Pinto Coelho nas celebrações de Esch 2022, Capital Europeia da Cultura.

A interação com autores lusófonos inicia-se este sábado, dia 23 de abril, às 15:40, na Kannerbicherdag de Dudelange com uma sessão de leitura do livro “A Gaivota Marcela e o caranguejo” pela autora Joana Tiago Reis. Psicóloga, Joana trabalha com crianças e jovens em contexto clínico e escolar. É no “universo imaginário dos mais pequenos” que a autora se inspira para criar as suas histórias”. As ilustrações são de Alexandra Belmonte, artista plástica e designer nascida em Moçambique.

Adultos e crianças podem encontrar nesta ocasião a habitual banca com livros infantis e juvenis em língua Portuguesa da Librairie Pessoa. A Kannerbicherdag terá lugar entre as 10:00 e as 18:00 no Centre Culturel Opderschmelz em Dudelange. A entrada é livre.

Com um formato inovador e distribuído entre março e maio, o tradicional Salão do Livro do 39º Festival das Migrações organizada pelo CLAE, vai também reunir vários autores lusófonos. Nesta ocasião a Pessoa organiza dois encontros, “Escrever em Português no Estrangeiro” com a participação de São Gonçalves, Cíntia Ertel e Sandra Amado e “Sexo em Português: Ainda há Tabus?” com Nuno Gomes Garcia e José Luís Correia.

Nuno Gomes Garcia, consultor editorial e divulgador da literatura lusófona na rádio e na imprensa escrita, publicou já quatro romances “Zalatune”(2021), “O Homem Domesticado” (2017), “O Dia em Que o Sol Se Apagou” (2015) – finalista do Prémio Leya – e o “O Soldado Sabino” (2012).

José Luís Correia, sindicalista, foi jornalista e editor-chefe do jornal Contacto. Escreve artigos de opinião, ficção e poemas no seu blog “Os Cadernos do Gaspar” (desde 2005), nos BOM DIA (desde 2017) e Lux24 (desde 2021). Publicou o seu primeiro romance “Os Cadernos do Gaspar”: Diário erótico de Alexandre Gaspar W.” em 2020.

Os dois autores vão conversar sobre uma área pouco explorada da escrita em português “o sexo”, um tema que aproxima o diário erótico do personagem criado por José Luís Correia e a distopia de uma sociedade governada por mulheres de “O Homem Domesticado” de Nuno Gomes Garcia.

No mesmo bloco horário, três mulheres vão também conversar sobre a escrita em português no estrangeiro. São Gonçalves (autora e poetisa, colunista do BOM DIA), Cíntia Ertel (psicóloga e autora infantil) e Sandra Amado (socióloga e autora) partilham o gosto pela escrita e os desafios de escrever em português fora de Portugal.

As sessões decorrerão uma após a outra no domingo dia 8 de maio, entre as 11:00 e as 12:30, no CEPA em Hollerich na cidade do Luxemburgo. Uma banca da Librairie Pessoa com mais de 250 títulos em Português estará disponível durante todo o fim-de-semana.

A Librairie Pessoa participa ainda na Noite da Cultura organizada pelo município de Esch-sur-Alzette no âmbito das celebrações de Esch 2022 Capital Europeia da Cultura.

A associação, em parceria com a Biblioteca de Esch-sur-Alzette (Escher Bibliothéik) vai acolher nas instalações da biblioteca o vencedor do prémio LeYa, João Pinto Coelho para uma conversa sobre as suas obras.

Natural de Londres e com um percurso que se estende por Nova Iorque e Lisboa, João Pinto Coelho licenciou-se em Arquitetura mas dedicou mais de 20 anos à investigação sobre a perseguição aos judeus da Europa. Após um projeto sobre Auschwitz, uma reportagem sua foi galardoada com o Prémio para os Direitos Humanos e Integração da UNESCO. É nesse ambiente que decorre o seu primeiro romance, “Perguntem a Sarah Gross”, finalista do Prémio LeYa em 2014. Foi no entanto com o seus segundo romance “Os Loucos da Rua Mazur” que venceu o prémio LeYa 2017. Em 2020 publicou “Um Tempo a Fingir”, romance finalista do Prémio da União Europeia para a Literatura. Os três romances integram o Plano Nacional de Leitura e, no caso de Perguntem a Sarah Gross, o Plano Nacional do Livro Didático (Brasil).

O público mais novo vai também poder escutar o contador de histórias cabo-verdiano Adriano Reis. Ator e dinamizador sociocultural, Adriano é um “Kontador de Storias de Lá e de Cá” que partilha a sua identidade crioula através das histórias que o próprio recolheu na sua Macaronésia natal.

A sessão na biblioteca fica apenas concluída com a apresentação de um livro que homenageia a cidade de Esch-sur-Alzette e que é ao mesmo tempo a primeira publicação promovida pela Livraria Pessoa (PESSOA asbl). “Esch – Lieu de Mémoires” reúne 10 histórias de 10 autores distintos, em português, francês e inglês. As histórias retratam vivências ou realidades ficcionadas da cidade do ferro e contribuem para assinalar a multiculturalidade de Esch neste ano em que a cidade se posiciona como pólo cultural da Europa. O livro é ilustrado por vários fotógrafos do grupo de fotografia Reflex.

Estas três iniciativas terão lugar na Biblioteca de Esch dia 14 de maio a partir das 16:00.

A participação em todos estes eventos é gratuita. Mais detalhes sobre cada um dos eventos podem ser encontrados na página Facebook da Pessoa.

#portugalpositivo