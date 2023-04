Liverpool vence Tottenham com golo de Jota nos descontos

O Liverpool venceu hoje o Tottenham por 4-3, graças a um golo de Diogo Jota nos descontos, do encontro da 34.ª jornada da Liga inglesa de futebol, um desfecho que colocou os ‘reds’ no quinto lugar.

No Estádio mítico de Anfield Road, a tarde começou a ser de ‘pesadelo’ para a equipa londrina, face aos três golos de ‘rajada’ marcados por Jones (três minutos), o ex-portista Luis Diaz (05) e egípcio Mo Salah (15), da marca do castigo máximo.

Contudo, os ‘reds’ relaxaram e, ainda antes do tempo de descanso, Harry Kane encurtou distâncias (39 minutos) e deu uma ténue esperança aos ‘spurs’, que a meio da semana estiveram a perder por 2-0, ante o Manchester United, e recuperaram para 2-2.

No segundo tempo, o sul-corenano Son apontou o segundo para os londrinos, que tiveram no brasileiro Richarlison (90+3), vindo do ‘banco’, o autor do 3-3, já em tempo de compensação.

Contudo, no minuto seguinte, o suplente Diogo Jota agradeceu uma oferta do ‘canarinho’ Lucas Moura para dar o triunfo ao Liverpool.

Desta forma, o emblema de Merseyside subiu à quinta posição, com 56 pontos, ultrapassando na classificação precisamente o Tottenham, que é sexto, com 54, os mesmos do Aston Villa (sétimo).

Nos ‘reds’, o luso Fábio Carvalho voltou a não ser opção, sendo que a última aparição remonta a 15 de março, dia em que jogou um minuto na derrota com o Real Madrid (1-0), para segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Horas antes, o Manchester City assumiu a liderança isolada da prova, ao vencer o Fulham (2-1), de Marco Silva, enquanto o Manchester United bateu o Aston Villa (1-0), com um golo de Bruno Fernandes.

Em Craven Cottage, em Londres, os ‘citizens’, embalados com o triunfo conseguido no último jogo diante do até então líder Arsenal (4-1), voltaram a somar três pontos, desta vez diante da equipa do português Marco Silva.

O internacional norueguês Erling Haaland, da marca de penálti, inaugurou o marcador no encontro da 34.ª jornada, logo à passagem do minuto três, naquele que foi o seu 50.º golo na presente temporada, antes do ex-Benfica Carlos Vinícius repor a igualdade, aos 15.

Haaland, de 22 anos, igualou o recorde de golos marcados numa só época na Premier League, desde a sua criação em 1992, juntando-se aos ingleses Alan Shearer e Andy Cole, detentores do recorde.

Ainda antes do tempo de descanso, o argentino Julián Álvarez foi o autor do 2-1 final, com um belo remate de fora da grande área, aos 36 minutos.

No novo líder da Premier League, agora com 76 pontos, contra os 75 do segundo colocado Arsenal, que tem mais um jogo disputado e recebe na terça-feira o Chelsea, alinhou de início o defesa luso Rúben Dias, enquanto Bernardo Silva foi lançado aos 83 minutos.

Já nos ‘cottagers’, que seguem em 10.º, com 45, João Palhinha constou entre os titulares e Cédric Soares não saiu do ‘banco’.

Em Old Trafford, uma recarga eficaz de Bruno Fernandes, após defesa incompleta do guarda-redes Emiliano Martínez, revelou-se suficiente para o Manchester United superar em casa o Aston Villa, que não perdia há 10 encontros.

Com este triunfo, os ‘red devils’, que hoje também contaram com Diogo Dalot no ‘onze’, mantêm o quarto posto na prova, com 63 pontos e menos um jogo, a dois do Newcastle (terceiro), que hoje venceu, com reviravolta, o lanterna-vermelha Southampton (3-1).

Em St James’Park, Stuart Armstrong (41 minutos) deixou os ‘saints’ em vantagem ao intervalo, mas o suplente Callum Wilson acabou por se tornar a grande figura da partida, ao anotar um ‘bis’ (55 e 81), com Theo Walcott (79), pelo meio, a marcar na própria baliza.

De resto, Bournemouth (13.º) não teve dificuldades para bater em casa o 16.º colocado Leeds (4-1), graças a um ‘bis’ de Lerma (20 e 24) e aos golos de Solanke (63) e Semenyo (90+1). Para os visitantes, marcou Patrick Bamford (32).