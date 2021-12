Liverpool empata com golo de Diogo Jota

O Liverpool, mesmo com um golo de Diogo Jota, empatou hoje no terreno do Tottenham (2-2), na 18.ª jornada da Liga inglesa de futebol, resultado que permite ao Manchester City fugir na liderança da prova.

Os ‘reds’ viajaram para Londres com oito vitórias consecutivas em todas as competições na ‘bagagem’, seis na ‘Premier League’, mas ‘tropeçaram’ perante a formação do italiano António Conte, que ainda não perdeu para o campeonato desde que substituiu o português Nuno Espírito Santo no comando dos ‘spurs’.

O Tottenham deixou mesmo fugir uma boa hipótese de bater o Liverpool e ‘vingar’ a final da Liga dos Campeões de 2018/19, já que atuou com mais uma unidade nos 15 minutos finais da partida, por expulsão direta do escocês Andrew Robertson.

A equipa da capital inglesa chegou à vantagem aos 13 minutos, por Harry Kane, mas o português Diogo Jota, que foi titular nos ‘reds’, refez a igualdade, aos 35, e subiu ao segundo lugar da lista dos melhores marcadores da ‘Premier League’, com 10 golos. O seu colega de equipa Salah, que ficou em branco, lidera com 15.

Na segunda parte, a reviravolta ficou completa, aos 70 minutos, por Robertson, que estava a ser uma das figuras da partida (um golo e uma assistência) antes da expulsão aos 77.

Ainda em igualdade numérica, aos 74 minutos, o sul-coreano Son voltou a colocar tudo empatado, resultado que se manteve até ao apito final.

Com este empate, o Liverpool segue no segundo posto, agora a três pontos do Manchester City, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que horas antes venceu em Newcastle, por 4-0, com golos de Rúben Dias e João Cancelo.

Os ‘citizens’ são mesmo os grandes vencedores da 18.ª jornada da ‘Premier League’, marcada pelo adiamento de seis jogos devido à covid-19, já que o Chelsea, terceiro, empatou a zero no terreno do Wolverhampton, de Bruno Lage. Os ‘blues’ ficaram a agora a seis pontos do primeiro lugar.

Por seu lado, o Tottenham segue em recuperação e já ocupa o sétimo posto, a seis pontos dos lugares de ‘Champions’ e com menos três jogos.