Liverpool contrata craque português

O presidente do Fulham confirmou esta terça-feira que o médio português Fábio Carvalho vai reforçar o Liverpool na próxima época.

Em entrevista ao The Athletic, Tony Khan colocou um ponto final nos rumores que ligavam um dos seus melhores jogadores à equipa de Klopp.

Fábio Carvalho tem apenas 19 anos, foi peça fundamental na conquista do Championship esta época e prepara-se para integrar um dos melhores plantéis da Premier League.

O jovem português, nascido em Torres Vedras, deu os primeiros toques nas escolinhas do Benfica. No entanto, mudou-se para Balham, no Reino Unido, em 2013, e deu início à sua aventura em “terras de sua majestade”.

Depois de uma época nos sub-12 e outra nos sub-14 do Balham, Carvalho mudou-se para o Fulham, clube pelo qual fez praticamente toda a formação e se estreou, como profissional, em 2020/21.

Na presente temporada, Fábio Carvalho contribuiu com onze golos e oito assistências, o que justificou a saída por oito milhões de euros.

