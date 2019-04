Little Portugal em Toronto é caso de estudo

O Little Portugal de Toronto está a ser motivo de um ‘case study’ por alunos da Universidade de Liverpool “pelo seu papel diário na vida da comunidade portuguesa”, disse à agência Lusa uma das alunas envolvidas na investigação.

“Tivemos que escolher no processo da nossa licenciatura um tema e decidimos que o Little Portugal seria o objeto da nossa pesquisa, numa investigação ao papel que o Little Portugal desempenha diariamente nas vidas da comunidade migrante portuguesa e das outras partes envolvidas”, afirmou Daveena Matharu, a porta-voz do grupo.

A aluna de geografia da Universidade de Liverpool (Inglaterra), juntamente com Sophie Fearon e Gurpreet Johal, estão desde o dia 31 de março a recolher dados sobre o Little Portugal de Toronto, para depois, em maio, apresentarem o estudo à sua turma em Liverpool.

“Em Inglaterra, pelo menos de onde venho, de Birmingham, não tenho áreas como esta. Escolhemos este local porque estamos interessadas na cultura e quisemos descobrir se houve mudanças ou se continua na mesma, se há mais diversidade”, explicou.

A imigração oficial para o Canadá teve início em 1953, estabelecendo-se a comunidade inicialmente em áreas como a rua Augusta, no Kensington Market, indo mais para oeste, na Dundas West, e mais recentemente para o norte de Toronto e para outras cidades vizinhas.

Como parte desse processo, o Little Portugal “está a perder um pouco a identidade, uma área que está na moda, com muitos ‘hipsters’ e outras culturas”, analisou.

“No entanto, continua a ser importante pois há muitas pessoas que continuam a ter orgulho pela sua cultura, mesmo que não estejam a viver aqui, visitam sempre o Little Portugal. Quando há um Mundial de Futebol, as pessoas passam pelo Little Portugal para festejar as vitórias de Portugal”, disse a estudante, destacando que mesmo “aqueles que já nasceram no Canadá, segunda e terceira gerações, adoram a sua cultura e continuam a passar” na zona, sublinhou.

Os investigadores da Universidade de Liverpool vão estar em Toronto até ao dia 12 de abril, auscultando os comerciantes e residentes do Little Portugal, sobre o papel daquela histórica área na sua vida diária.

“Não sou portuguesa, mas li jornais e estudos sobre o Little Portugal. Não temos uma grande cultura portuguesa de onde sou, em Birmingham, e como adoro música portuguesa, foi algo como aprender mais sobre a língua e a cultura, e o quão importante é o Little Portugal para as pessoas que vivem aqui e como utilizam a área”, justificou Daveena Matharu.

Desde os anos 1970 que a zona entre as ruas Bathurst e Dufferin é conhecida como ‘Little Portugal’ uma área “com um ambiente agradável com pessoas bastante acolhedoras”, considerou.

Calcula-se que existem cerca de 550 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá, estando a grande maioria localizada na província do Ontário.