‘Litania’, o novo trabalho de Pedro Abrunhosa

‘Litania’ é o primeiro tema retirado do nono álbum de originais de Pedro Abrunhosa.

‘Litania’. Palavra que se lê com acento tónico e prolongamento no ‘í’ e significa súplica ou prece, é a expressão latina com raízes gregas que deu origem à palavra portuguesa ‘ladainha’.

E é com a emocionalidade despida da ‘Litania – Não Chores mais Por Mim’ que Pedro Abrunhosa começa a revelar o seu próximo álbum de estúdio. Um disco que vai à raíz das Canções, aquelas que cosem a voz apenas à sustentação do piano. Um trabalho musical mais cru, onde interioridade e ausência de artifícios revelam o silêncio à volta. Será, sobretudo, um disco de escritor, de autor e das palavras.

‘Litania – Não Chores mais Por Mim’ foi apresentado em exclusivo na TVI, a propósito do 28.º aniversário do canal. Pouco depois, a atuação foi tornada disponível no canal oficial de YouTube de Pedro Abrunhosa.

Segundo Pedro Abrunhosa, “Litania” é primeiro single do seu novo disco de originais “não porque estivesse destinado para ser single, mas porque é o tema certo para agora e não para depois”.

‘Litania’ é a primeira canção original de Pedro Abrunhosa lançada em 2021 e sucede-se à coletânea “CORPO i ALMA”, lançada no final do ano passado.