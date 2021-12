Lista do PS na Europa: Pisco, Oliveira, Stoffel e Benzinho

Paulo Pisco, Nathalie de Oliveira, Alfredo Stoffel e Joana Benzinho são os candidatos do Partido Socialista pelo Círculo da Europa.

Como o BOM DIA já tinha noticiado, o deputado Paulo Pisco volta a encabeçar a lista dos socialistas na Europa, com Nathalie de Oliveira em segundo lugar.

Nathalie de Oliveira manifestou já há uns meses o desejo de encarnar um novo projeto para as comunidades pelos socialistas na Europa, tendo os seus apoiantes efetuado apelos a que o PS revisse as suas listas pois consideravam tratar-se de “uma oportunidade histórica para a mudança, o impulsionar de um novo ciclo da presença de Portugal no seio das comunidades portuguesas no estrangeiro”.

Depois de Nathalie de Oliveira, encontra-se em terceiro lugar Alfredo Stoffel, atualmente conselheiro das comunidades portuguesas eleito pela Alemanha e dirigente do GRI-DPA, grupo de reflexão que este fim-de-semana organizou um debate sobre o ensino de português no mundo. Stoffel colabora na emissão quinzenal “BOM DIA Alemanha”.

Em quarto lugar da lista socialista está Joana Benzinho, residente em Bruxelas, trabalha no Parlamento Europeu e faz parte da associação Afectos com Letras, projeto que tem como objeto social a conceção, promoção, execução e apoio a programas, projetos e ações em Portugal e, em especial, nos países em vias de desenvolvimento, nas áreas da formação, saúde pública e educação.