Lisbon Marriott: os prazeres do verão à beira da piscina

O Bar Paradiso , situado no jardim tropical à beira da piscina do Lisbon Marriott Hotel, é o lugar perfeito para se reunir com os amigos , de segunda-feira a domingo, das 11h00 ás 18h30,num ambiente descontraído como se sentissem em casa .

Bebida na mão, petisco na mesa e os dedos dos pés na piscina, é um ótimo jeito de relaxar durante um dia stressante. Especialmente se o lugar escolhido fôr o Bar Paradiso ,um espaço intimista com decoração no estilo havaiano que tem mesas ao ar livre e puffes onde podem desfrutar de uma refeição ligeira, apreciar drinks especiais e ainda esquecer da agitação de uma grande cidade.

Durante o dia, o Paradiso oferece muitas opções desde bebidas tropicais, sumos naturais, cocktails com ou sem alcóol, menú diversificado entre petiscos e refeições ligeiras com muito sabor e uma pitada de criatividade do Chef Dominic Smart, entre os quais se destacam as tostas tradicionais : tosta de frango(12€), tosta mista(12€), tosta de queijo curado(14€); prego de novilho(pão de caco, alho,mostarda,vinho branco, manteiga com salada mista e chips de batata doce – 21€); gambas piri-piri (16€); saladas: de frango grelhado (7 €), gambas grelhado (9€); carbonara de lentilhas vermelhas (18€), penne com chouriço(18€), penne com camarão (18€), hambúguer Marriott e massa penne com molho de tomate e parmesão (23€); Brownie de chocolate com gelado de baunilha e frutos vermelhos (5€); salada de frutas (6€); Bola de Berlin (3€) e gelado artesanal.

No Bar Paradiso, é possível comer e descansar sem perder de vista as crianças brincando no jardim.

Pensando nas crianças, o Chef preparou um menú especial: peixe frito com batatas fritas(15€) e pernas de frango com arroz branco e salada mista (14€)