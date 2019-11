Lisboa recebe tatuadores de todo o mundo

A cidade de Lisboa vai acolher nos dias 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro a convenção internacional de tatuagem, na Sala Tejo do Altice Arena, divulgou a organização do evento, numa nota.

O ‘Lisbon Tattoo Rock Fest 2019’ vai contar com mais de 300 tatuadores de todo o mundo, sendo que quem quiser ser tatuado terá de fazer uma marcação prévia diretamente com o tatuador.

A música também vai estar presente nos três dias do evento, estando já confirmada a presença de Fast Eddie Nelson e Go Baby Go no dia 29 de novembro, Madball e Carnivore A.D. no dia 30 de novembro, e Pink Pussycats From Hell e Ugly Kid Joe no dia 01 de dezembro.

Os bilhetes podem ser adquiridos nos locais habituais, sendo que o passe geral custa 25 euros, o bilhete diário 10 euros, o passe geral mais concerto de Ugly Kid Joe 40 euros e só concerto de Ugly Kid Joe 26 euros (mas está incluído o acesso a todas as atividades do dia 01).