Lisboa recebe exposição sobre as vagas migratórias para França

A exposição “Itinerários da Saudade / Memórias de Família com futuro – três vagas de migrações portuguesas para França” vai estar patente, de 24 a 28 de outubro, nas instalações da Sociedade de Geografia de Lisboa.

A inauguração da exposição, promovida pela Comissão de Migrações e pelo Observatório dos Lusodescendentes no âmbito da Temporada Cruzada, terá lugar no auditório Adriano Moreira, onde pelas 11h30 (hora de Lisboa) será exibida, em antestreia, a versão portuguesa do documentário “Les Héritiers de la Bataille de La Lys”, com a presença do autor, Carlos Pereira.

Pelas 13h00 será organizado um almoço na sala de convívio da Sociedade de Geografia de Lisboa, cuja presença está sujeita a marcação através do número +351 210 434 039.

A segunda parte da inauguração inicia-se pelas 14h30 com uma mesa redonda e, segundo a organização, quem não puder marcar presença no local, poderá assistir através desta ligação Zoom.

A entrada no evento será gratuita e sujeita à disponibilidade de lugares, pelo que deve realizar a sua reserva através do e-mail *protected email* .

A exposição estará patente até ao dia 28 de outubro entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e 16h30.

