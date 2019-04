Lisboa recebe conferência internacional sobre migrações

Dia 6 de maio realiza-se no ISCTE, em Lisboa, a conferência internacional “Perspectives on Migration: political action and civic engagement” que terá como keynote speaker António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), bem como diversos especialistas portugueses e internacionais nesta área.

Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros português e alemão, a Academia Europeia de Berlim, a Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE-IUL e o Observatório da Emigração são os organizadores desta edição do Fórum Luso-Alemão este ano dedicado ao tema das migrações internacionais.

Pode consultar o programa da conferência abaixo.

A inscrição é gratuita e deverá ser feita através do email: observatorioemigracao@iscte-iul.pt