Lisboa-Porto em executiva

A transportadora aérea TAP anunciou que vai passar a oferecer classe executiva na ponte área entre Lisboa e Porto, serviço que celebra hoje o 3.º aniversário com “dois milhões de passageiros” transportados.

“No dia do terceiro aniversário da ponte aérea, a TAP vai passar a oferecer classe executiva nos voos entre o Porto e Lisboa, preparando-se também para renovar o serviço de bordo”, segundo uma nota da transportadora.

Nos últimos três anos – a TAP inaugurou no passado dia 27 de março de 2016 os serviços desta ponte aérea – a transportadora alcançou os dois milhões de passageiros transportados, refere o mesmo comunicado.

“Em 2017, do total de 595 mil passageiros com destino ao Porto, 49% compraram a viagem na Europa (293 mil), 30,8% em Portugal, fora do Porto (183 mil), 9% no Brasil (54 mil) e 4% nos EUA (26 mil)”, segundo a mesma fonte.

Desde janeiro deste ano que a transportadora, além dos voos assegurados por aviões Airbus, introduziu também na ponte aérea voos realizados em avião a jato, sobretudo Embraer 90 e 95, com capacidade para 106 e 118 passageiros, respetivamente.

Antes da introdução da ponte aérea, a TAP oferecia “oito voos por dia” entre as duas maiores cidades portuguesas, com aviões Airbus (A319/20/21), Embraer (46 lugares) e Fokker 100 (98 lugares), mas com a criação deste serviço, a oferta da TAP aumentou para “17 voos diários”, sendo a maioria (14) operados em avião turbo-hélice ATR.

A ponte aérea nasceu com frota com aviões a hélice (ATR), em 2016, mas depois de identificados problemas existentes com essa frota, “operada por uma companhia terceira”, a transportadora e decidiu “não utilizar mais os aviões a hélice” e introduziu “apenas aviões a jato” na ponte área entre Lisboa e Porto.

A ponte aérea entre Lisboa e Porto passou a ser operada apenas por aviões a jato, o que vai fazer aumentar anualmente o número de assentos disponíveis para 220 mil, ou seja, um aumento de 50%.

A TAP também anunciou que, segundo os dados da mais recente avaliação dos clientes, a ponte área teve uma pontualidade de “72% no último trimestre de 2018, em comparação com 45% nos três primeiros trimestres de 2018” e que desde janeiro de 2019, a pontualidade da ponte aérea foi, em média, “de 89%”.