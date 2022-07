Lisboa: pelo menos 40 voos cancelados este domingo

O incidente com um jato privado e consequente encerramento da pista no aeroporto de Lisboa, na sexta-feira, afetou e fez divergir para outros aeroportos muitos voos da TAP, disse à Lusa fonte oficial da transportadora aérea.

“A pista no aeroporto de Lisboa não esteve operacional durante algumas horas na sexta-feira, 01 de julho, à tarde, devido a um incidente com um jato privado. Em consequência, muitos voos da TAP foram afetados e divergiram para outros aeroportos”, afirmou a fonte da TAP.

Apesar dos “muitos voos impactados” e do período de alta temporada turística que se atravessa, a TAP assegura estar a fazer o seu “melhor para minimizar o impacto desta situação”.

Na base desta resposta da TAP estão questões da Lusa sobre o número de voos com saída ou chegada prevista para Lisboa que no sábado foram cancelados ou sofreram atrasos e sobre os passageiros afetados.

Aos passageiros afetados por esta situação, a fonte oficial a companhia área indica que “deverão aguardar uma mensagem da TAP com um novo horário de voo”.

De acordo com a ANA – Aeroportos de Portugal, no sábado foram cancelados 65 voos (40 chegadas e 25 partidas) “devido a um conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus”.

Relativamente a este domingo, e de acordo com a informação disponível no site da ANA, está previsto o cancelamento de 41 voos (23 chegadas e 18 partidas), a maior parte do quais da TAP.