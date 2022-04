Lisboa menina e moça

O frenesim da cidade de Lisboa começa mais tarde que as outras cidades, o Tejo corre em silêncio para não acordar a estimada gente. A meio da manhã, as portas dos cafés da Rua Augusta vão se abrindo. No coração da cidade, no Terreiro do Paço, os primeiros turistas abundam com sede para beber desta cidade.

Todos os dias a mesma rotina, e como dizia Saramago numa das suas crónicas de “Deste mundo e do outro”, toda a cidade se transforma da noite para o dia. Três horas da madrugada, é metade da noite passada. É o pico do silêncio e da escuridão na cidade. A escuridão é tal que quase torna tudo surreal. Além do pormenor destacado que às três da manhã todos os habitantes dormem e sonham, e se encontram no mundo surreal dos sonhos. Como que se a cidade estivesse abandonada e todos os habitantes estivessem mergulhados num mundo surreal. E na manhã seguinte o sol nasce sobre o rio, como todos os dias e a vida volta à normalidade como se nada se tivesse passado. Três horas da madrugada é o contraste da vida infernal e barulhenta do dia, com o silêncio arrepiante da noite.

Nas ruas e nos monumentos seguem histórias de Reis, Rainhas e templários, que nos fazem envaidecer das nossas raízes. Pelos caminhos de Alfama ouvem-se fados e palavras, que tocam no coração.

E lá no alto, como sentinelas que guardam a cidade, estão imortalizados os grandes poetas e guerreiros da nação, a olhar para nós com o desejo de nos contar histórias de outros mundos e outras gentes.

Bonita Lisboa, que roubas corações, não deixes de ser como és, esplêndida capital portuguesa conquistada aos mouros pela formosa gente nortenha.

Portugal, por mais que te entenda nunca terei vida bastante para te conhecer, vai sempre faltar alguma coisa, vai sempre sobrar alguma coisa.

Travesseiros de Sintra

Ingredientes:

150 gr de amêndoas trituradas, sem pele

300 gr de açúcar

100 ml de água

400 gr de massa folhada

4 unidades de gema de ovo

Açúcar fino para polvilhar a gosto

1colher (chá) de canela em pó

Preparo:

Misture a água com açúcar, no lume até obter ponto fio.

Misture com um garfo a amêndoa, a canela e as gemas e junte ao preparado anterior.

Continue a mexer até engrossar, retire do fogo e deixe esfriar.

Ligue o forno a 200º.

Estenda a massa folhada numa superfície polvilhada com farinha e corte retângulos.

Distribua o recheio e dobre em três partes até obter a forma de travesseiros.

Pressione as pontas e coloque num tabuleiro polvilhado com farinha.

Leve ao forno durante 25min.

Retire e polvilhe com açúcar e canela em pó.

Dévora Cortinhal