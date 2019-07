Lisboa e o charme do Mercado da Ribeira

O Mercado da Ribeira situado perto do Cais do Sodré, foi inaugurado em 2014. Este local também conhecido como Time Out Market é extremamente frequentado pelos residentes lisboetas e turistas nacionais e estrangeiros.

Ao entrar no edifício, o visitante depara-se com um edifício com um exterior clássico, com as caraterísticas normais de um mercado onde comerciantes e clientes se encontram. Ao longo do tempo, este foi remodelado e deram início à construção de novas lojas no século XX.

Os visitantes podem aqui conviver e provar excelentes petiscos típicos lisboetas e de outras regiões portuguesas. Vale a pena referir o bacalhau, pregos no pão, manteiga, presunto alentejano, vinhos do Douro, frutas frescas, conservas de atum e de sardinha, pastéis, croquetes, polvo, queijadas de Sintra, frutos secos e muito mais.

Este espaço grande com um teto muito alto, situado na Avenida 24 de Julho, abre às 10 horas para podermos disfrutar o charme da tradição das charcutarias, conserveiras, garrafeiras ou manteigarias portuguesas. Embora estejam, igualmente muitos bares e restaurantes representados com as suas bebidas frescas ou quentes e com as suas receitas gastronómicas, respetivamente.

Também se pode encontrar atualmente no moderno Mercado da Ribeira, cursos de cozinha, o Estúdio Time Out, o bar Rouge com a sua iluminação peculiar, salas para vários tipos de eventos tais como bailes, concertos e conferências. E assim se compreende por que razão, o slogan do Mercado da Ribeira seja “Tempo Esgotado”.