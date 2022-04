Lisboa é o cenário da nova coleção Louis Vuitton

A Louis Vuitton acaba de lançar a nova coleção de primavera/verão para homem e a campanha de promoção foi filmada em Lisboa.

O nascer do sol no Cais das Colunas é um dos postais da capital a dar vida às criações de Virgil Abloh, o diretor criativo de moda masculina da casa de luxo francesa que morreu no final do ano passado.

Dois modelos percorrem alguns sítios conhecidos de Lisboa, como as arcadas do Terreiro do Paço, a calçada de Alfama e até trepam a estátuas, sem esquecer miradouros.

A icónica luz da cidade contrasta com as peças desenhadas por Virgil Abloh para os dias quentes. Intitulada “Daybreak”, a colecção, descreve a Louis Vuitton, “levanta a questão sobre como as pessoas compram e usam as roupas”.

#portugalpositivo