Lisboa é candidata a Cidade Europeia da Inovação 2023

Lisboa é uma das três finalistas do prémio Cidade Europeia da Inovação (iCapital), concorrendo com Lviv (Ucrânia) e Varsóvia (Polónia). A vencedora será anunciada a 27 de novembro, na entrega dos prémios, anunciou esta sexta-feira a Comissão Europeia.

A cidade vencedora na categoria iCapital receberá um prémio de um milhão de euros, enquanto as outras duas finalistas receberão 100 mil euros cada, indica a informação divulgada.

Na cerimónia da entrega de prémios, marcada para 27 de novembro em Marselha (França), vencedora do iCapital em 2022, serão ainda revelados a vencedora e as duas segundas classificadas na categoria Cidade europeia inovadora em ascensão, a que concorrem Cork (Irlanda), Linkoping (Suécia) e Pádua (Itália).

Nesta categoria, os prémios são de 500 mil euros para o primeiro classificado e 50 mil para cada um dos outros dois finalistas.

Apoiado pelo Conselho Europeu da Inovação, no quadro do programa Horizonte Europa, os prémios atribuídos recompensam o papel das cidades na definição do ecossistema local de inovação e na promoção de inovações revolucionárias, segundo a nota de imprensa da Comissão Europeia.