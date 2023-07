Lisboa é a segunda cidade europeia mais inclusiva

Lisboa é a segunda cidade europeia, depois de Londres, a ter um sistema completo de dados abertos de acessibilidade da rede e de estações de metro, tornando-a inclusiva para pessoas com limitações, divulgou a “startup” italiana Willeasy.

Toda esta informação foi recolhida, compilada e disponibilizada pela “startup” italiana Willeasy, uma das vencedoras da ‘open call’ VoxPop (projeto promovido pelo município de Lisboa e cofinanciado pela Comissão Europeia e pela UIA – Urban Innovative Action).

O projeto VoxPop tem como objetivo identificar e implementar soluções inovadoras para o desenvolvimento de uma mobilidade urbana acessível e inclusiva na cidade de Lisboa, refere em comunicado.

Além dos dados abertos detalhados sobre estações de metro em termos de acessibilidade, a Willeasy “desenvolveu também rotas turísticas inclusivas e de um motor de pesquisa com hotéis, restaurantes, museus de Lisboa com detalhes sobre acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação”.

De acordo com a “startup”, “qualquer pessoa ou empresa ou instituição pode participar e propor acrescentar gratuitamente novos espaços ao motor de pesquisa”.

O sistema de dados abertos integra “informação detalhada sobre cada uma das estações de metro, incluindo dados sobre número de plataformas, de entradas e saídas, de lances de escadas, escadas rolantes ou elevadores e respetivas direções, dimensão do desnível entre a carruagem e a plataforma, a existência de cadeiras elevatórias na estações, entre outros dados”, acrescenta.

A empresa refere que, “graças a este tipo de informação referente à acessibilidade, diferentes tipos de entidades (públicas e privadas, empresas que gerem o sistema de transporte, operadoras turísticas, agências de viagens, programadores de aplicações que envolvam mobilidade) poderão desenvolver e implementar soluções com base nesses dados, proporcionando serviços e soluções de mobilidade para quem tem necessidades específicas de acessibilidade (pessoas com deficiência, famílias com crianças pequenas, mulheres grávidas, entre outros)”, quer para turismo ou para a vida quotidiana.

“Estamos muito orgulhosos e satisfeitos com o trabalho realizado pela nossa equipa e pelo que deixamos à cidade de Lisboa. Acreditamos que isto é só o início pois depois do metropolitano o nosso objetivo passa por alargar este trabalho a outros sistemas de transportes de Lisboa e, quem sabe, a outras cidades portuguesas. O mérito deste trabalho está já patente no interesse já demonstrado por aplicações de mobilidades a quererem integrar estes dados nas suas aplicações”, afirma William Del Negro, presidente executivo (CEO) da Willeasy.

Relativamente aos transportes públicos, “acredito que seguir o exemplo de uma cidade como Londres, que há cerca de 10 anos começou a investir em dados abertos, incluindo também os de acessibilidade dos transportes públicos, é uma maneira de apresentar ao mundo uma Lisboa atualizada: uma Lisboa inclusiva que pensa nos seus cidadãos e visitantes, sem medo de mostrar também os seus pontos fracos que são oportunidades de melhoria” acrescenta o executivo.

Entretanto, a Willeasy, “plataforma que disponibiliza dados objetivos sobre acessibilidade de locais e espaços para viajantes e empresas, e a Landng Inc, uma plataforma ‘online’ com tecnologia de IA [inteligência artificial] que personaliza inspiração de viagem e recomendações dos criadores que os viajantes podem personalizar com os amigos fizeram uma parceria para a partilha de itinerários acessíveis para a cidade de Lisboa”, adianta o CEO e cofundador da Landng Inc, Devon Keakulina DeAngelo, citado no comunicado.

Nesta fase de lançamento, estão disponíveis cerca de 35 hotéis, 80 restaurantes e 30 museus de Lisboa e “o objetivo é ir acrescentando novos espaços e novas categorias ao motor de pesquisa”.