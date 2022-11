Lisboa debate estado do ensino de português cá fora

Um ensino “de qualidade” da língua portuguesa para todos os alunos portugueses ou lusodescendentes a viver no estrangeiro, bem como a revogação do pagamento da taxa de inscrição que tem tido “efeitos negativos” no número de inscritos e a expansão da rede de Ensino do Português no Estrangeiro (EPE). Estas são três das reivindicações inscritas na petição “Português para todos! Pelo direito das nossas crianças e jovens a um Ensino de Português no Estrangeiro de qualidade e gratuito” que, esta quarta-feira, será debatida no Parlamento.

Da esquerda à direita, vários são os partidos que apresentam projetos-lei ou recomendações ao Governo sobre a matéria.

Os partidos defendem o reforço da rede EPE e, alguns, acompanham o pedido das comunidades portuguesas para revogação da taxa de inscrição. Há ainda quem defenda a gratuitidade dos manuais escolares.

