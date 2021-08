Lisboa considerada melhor destino europeu para os ‘foodies’

Que a “Nova Lisboa” que canta Dino d’Santiago está na moda, é um facto, reforçado pela força que a cidade tem ganho nos mercados de turismo e imobiliário além-fronteiras. O carisma histórico, a multiculturalidade, a segurança e a beleza da cidade têm feito as delícias de milhões de visitantes – e residentes, claro – nos últimos anos.

Mas sabemos também que a gastronomia, não só portuguesa, mas de várias geografias, é uma das mais-valias da cidade lisboeta. A companhia de seguros britânica CIA Landlords fez uma pesquisa para elaborar uma lista das melhores cidades para Foodies na Europa. Lisboa não podia faltar. Mais do que isso: Lisboa não podia deixar de ganhar.

Como se elege o melhor destino para Foodies?

Para elaborar a lista, a seguradora analisou o número de restaurantes per capita, a percentagem de restaurantes veganos, o preço médio e quantos restaurantes com estrela Michelin existem na cidade. A cada um destes itens foi dado uma pontuação de um a dez, para assim ser feita a comparação com as outras cidades usando estas métricas. A partir dessa média foi criado um ranking com os melhores lugares para Foodies.

Especificamente, para encontrar o número de restaurantes per capita, a população de cada uma das cidades foi comparada com o número de restaurantes listados no TripAdvisor. A mesma plataforma foi usada para se encontrar a percentagem de restaurantes veganos – relativamente ao número total de restaurantes na cidade. O Numbeo, que é uma plataforma com a maior base de dados relativa ao custo de vida, foi usado para determinar o preço médio das refeições em cada cidade.

Lisboa, número 1 para Foodies

De acordo com a pesquisa, Lisboa tem o maior número de restaurantes per capita comparado com qualquer outra cidade europeia. Uma refeição custa em média 14€, tendo também várias escolhas no segmento vegano – como o restaurante vegano em Lisboa – Organi Chiado.

12% dos restaurantes têm menus que satisfazem a dieta de clientes veganos.

Alguns dados sobre Lisboa

Número de restaurantes por 1000 habitantes: 9.7

População: 506,654 mil habitantes

Restaurantes: 4924

Restaurantes Vegan: 631

Percentagem de restaurantes veganos: 12.8%

No topo da classificação

No mesmo ranking, os nuestros hermanos têm várias cidades no top 10: Barcelona, Sevilha, Valência, Palma de Maiorca e Alicante. A Grécia tem também dois lugares no topo do ranking, com Atenas e Salónica. A segunda melhor cidade para Foodies na Europa é Florença. Galati, na Roménia, completa o top 10 desta classificação.

De acordo com o mesmo ranking e critérios, as melhores cidades para veganos são Florença, na Itália, e Dublin, na Irlanda. Na cidade da Toscana (Itália) de um total de 554 restaurantes, 24.4% têm opção vegan. Em Dublin, em 553 restaurantes, 23.5 têm ementas plant based.

E o reverso da moeda?

Agora que já vimos as melhores cidades europeias para Foodies, podemos olhar para o outro lado do ranking: o das piores. Um ranking dominado pela Alemanha, com seis cidades no fundo desta classificação. Dortmund, Essen, Karlsruhe, Wuppertal e Duisburg estão no top 10 – a contar de baixo – um ranking que tem como “número 1” a cidade de Münster. Nesta cidade do oeste da Alemanha, há menos de um restaurante para 1000 pessoas e tem a pior escolha de alternativas veganas.

Curiosamente, a capital da Dinamarca, Copenhaga, aparece no segundo lugar do fundo da classificação. O motivo principal para esta posição prende-se com o preço médio de uma refeição naquela cidade –32 euros por pessoa.

Em resumo

Lisboa está no topo da lista das melhores cidades para Foodies da Europa. No topo desta classificação estão ainda cidades espanholas, italianas, gregas e romenas – um ranking dominado por cidades do Sul da Europa.

No polo oposto, Münster é a pior cidade europeia para Foodies. A cidade alemã é acompanhada no fundo da tabela por várias cidades alemães – Essen, Karlsruhe, Wuppertal, Duisburg e Dortmund – e pela surpreendente Copenhaga, atirada para o segundo lugar nas piores cidades europeias para Foodies pelos altos preços praticados.

Top 25 melhores cidades europeias para Foodies

1º Lisboa, Portugal

2º Florença, Itália

3º Atenas, Grécia

4º Valência, Espanha

5º Barcelona, Espanha

6º Galați, Roménia

7º Sevilha, Espanha

8º Palma de Maiorca, Espanha

9º Salónica, Grécia

10º Alicante, Espanha

11º Dublin, Irlanda

12º Córdoba, Espanha

13º Málaga, Espanha

14º Las Palmas, Espanha

15º Budapeste, Hungria

16º Praga, República Checa

17º Palermo, Itália

18º Timișoara, Roménia

19º Cracóvia, Polónia

20º Amsterdão Países Baixos

21º Cluj-Napoca, Roménia

22º Plovdiv, Bulgária

23º Gdańsk, Polónia

24º Paris, França

25º Roma, Itália