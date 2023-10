Lisboa: apanhado no aeroporto com com quilos de cocaína

Um homem detido na última semana no aeroporto de Lisboa com 2,8 quilos de cocaína ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial por tráfico de droga.

Segundo o MP está “fortemente indiciado que o arguido desembarcou no aeroporto de Lisboa, na última semana, transportando, dissimuladas dentro de uma mala, embalagens que continham cocaína, com o peso bruto de cerca de 2,8 quilos”.

Face aos elementos probatórios, o juiz de Instrução Criminal decidiu aplicar ao arguido a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A nota do MP não revela a nacionalidade do detido, nem pormenores sobre a viagem aérea do arguido.