Lisboa acolhe congresso sobre humanismo e cidadania global

Decorre até sábado, 1 de junho, na Universidade Lusófona de Lisboa o I Congresso Internacional- Humanismo, Direitos Humanos e Cidadania Global.

As mesas redondas, comunicações e posters dirão respeito a temas tão importantes como, Ciência Política, Segurança, Redes Sociais e Populismo; Cultura, Religião, Identidade e Cidadania; Desporto, Ética, Formação e Cidadania; Humanismo e Intervenção Sociocomunitária; Educação, Trabalho e Cidadania Global.

Para além dos participantes que se inscreveram de forma livre, conta ainda com 95 comunicações científicas que serão apresentadas no decorrer do congresso. Este evento internacional contará com a presença de ilustres oradores convidados, como Paulo Mendes Pinto (colunista do BOM DIA); Alexandre Mestre; Álvaro Vasconcelos; Ana Gomes; Ana Benavente; Ana Santos; António Nóvoa; António Teodoro; Catarina Marcelino; Cristina Roldão; Frei Bento Domingues; Fernando Campos; Guilherme d’Oliveira Martins; Hernández Díaz; João de Almeida Santos; José Manuel Constantino; José Reis; Julieta Monginho; Miguel Real Mendes; Patrícia Reis; Vítor Serpa.

A discussão e reflexão sobre esta problemática, através de estudos e trabalhos de investigação produzidos, é uma oportunidade para produzir, disseminar e transferir conhecimento científico face aos novos desafios e ameaças que enfrentamos.

O congresso tem como público-alvo académicos, investigadores, educadores, professores e estudantes, gestores e diretores de escolas, abrangendo todos os níveis do sistema educacional formal, bem como contextos informais de ensino e aprendizagem. Como tal, é um espaço aberto, aos órgãos de comunicação social à participação a todos os interessados em contribuir com as suas reflexões, estudos e propostas que podem ajudar a repensar um mundo marcado por incertezas.