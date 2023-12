Lisboa: a passagem de ano que está a dar que falar

Aquele que foi considerado o melhor festival gastronómico de Portugal chega a Lisboa na noite de Passagem de Ano. O terraço do IDB Lisbon Innovation & Design Building é o local escolhido para a estreia do Chefs On Fire na capital.

Pela primeira vez em Lisboa, o Chefs On Fire já tem local anunciado. A Passagem de Ano com comida de fogo, música e muita animação vai decorrer no topo do IDB Lisbon Innovation & Design Building, junto ao Parque das Nações.

“Para abrir a última noite do ano teremos ao jantar pratos de 12 chefs portugueses preparados apenas com recurso ao fogo para 1500 pessoas”, anuncia a organização, especificando que o grande evento, que promete ser memorável, vai decorrer “nas salas interiores e no terraço panorâmico do IDB Lisbon”, entre as 20h00 e as 4h00. O fogo, aqui é outro, ainda que deste local seja possivel assistir aos fogos de artifício de Lisboa, mas também de Almada, que assinalam a chegada de 2024.

Esta noite dedicada à cozinha de fogo é realizada em colaboração especial com o projeto Disque Disse, “criadores de verdadeiros oásis urbanos em forma de evento”.

David Jesus, chef do Seiva, vai servir “Mil-folhas de Aipo e Trufa”, David Liptay, do Blitz, prepara “Flatbread de sésamo com shiitake e ovos de codorniz”, e Nikita Polido, da Casa Celmar, leva ao lume “Lula na brasa com açorda de gengibre”.

Cabe ao chef Rafael Santos, do restaurante Cera, servir “Pão chato, parfait de tamboril e moreia” e a Vítor Adão, do Plano Restaurante, preparar “Borrego assado com arroz de miúdos”. Já Pedro Monteiro, da Tasca Baldracca vai preparar “Espetada de vaca com gema e bacon” cabendo a Tiago Penão, dos japoneses Kappo e Izakaya, servir “Tonkotsu Ramen de leitão”.

Do restaurante Mãe, João Diogo vai preparar “Porco e marmelos” e a chef Inga Martin do Go A, “Foccacia, barriga de porco e szechuan”. Nos doces, a edição de Passagem de Ano do Chefs On Fire x Disque Disse… apresenta “Dióspiro grelhado, caramelo fumado e crumble”, da autoria de Leonor Godinho, do restaurante Vago, e “Maçã, nozes e queijo”, uma proposta do chefpasteleiro Márcio Baltazar.

A abertura da pista de dança na maior sala interior do IDB Lisbon caberá à Moullinex △ GPU Panic, seguido pelos concertos up-beat de Bateu Matou e Throes + The Shine para continuar a festa. Mais tarde, o Disque Disse Collective acompanhados pela artista Anya levarão o set até ao amanhecer. A abertura de portas acontece às 20h00 e o encerramento às 04h00.

Cada bilhete inclui seis doses de comida e quatro concertos. As bebidas são pagas à parte e doses de comida extra podem ser adquiridas no local. Os bilhetes já estão à venda em na página oficial do Chefs on Fire e na 3cket.com.

Com a primeira fase já esgotada, estão bilhetes disponíveis a €100, ou quatro bilhetes por €360. No próprio dia o bilhete passa a custar €120, depois da 01h00 de dia 1 de janeiro, custa € 50.