Línguas continuam a dificultar integração na Suíça

Celebrando o Dia Internacional da Mulher teve lugar na Escola de Pinchat, em Carouge, no cantão de Genebra, um debate sobre o tema “Desconstruindo os preconceitos e construindo o respeito”, organizado pelas associações Ayakame e ALAIS (Académie de Lettres et Arts Luso-Suisse) com participação lusófona.

A organização do evento convidou um grupo de mulheres que se têm notabilizado a nível social, profissional e também político, no cantão de Genebra: Cathy Jacquier de nacionalidade suíça vice-presidente da Fondetec e candidata ao concelho municipal de Genebra, Helen Yau de Hong Kong com dupla nacionalidade chinesa e suíça e candidata ao concelho municipal de Genebra, Danielle Feitosa de nacionalidade brasileira, Elizabeth Zenhna de nacionalidade boliviana e, finalmente um homem, Paulo Pinto de nacionalidade portuguesa.

Geise Perrelet, moderadora do debate, abordou os elementos da mesa acerca de variados temas: a dificuldade em se estabelecer em Genebra devido à barreira linguística, o mercado de trabalho, a emissão de autorização de residência e a dificuldade em encontrar alojamento.

Cathy Jacquier, mesmo sendo suíça, referiu que também ela experimentou a dificuldade de se estabelecer numa cidade helvética cujo idioma é diferente da sua língua materna, de igual modo partilhou uma vivência num país estrangeiro onde não lhe foi possível encontrar trabalho. Referiu que “sempre teve de lutar contra esses preconceitos, mesmo no seu país, sobretudo porque já vivi e trabalhei em cantões diferentes”. Jacquier defendeu ainda que ao contrário dos homens, as mulheres são menos unidas, como acontece geralmente no trabalho, pelo que é importante mudar esta mentalidade pois só assim poderão ser mais fortes, se forem mais unidas entre elas.

Helen Yau afirmou que “é importante manter a Suíça tal como ela é, não a transformar ou aculturar, pois não é benéfico haver grupos de comunidades que se fecham entre elas, sem se integrarem na cultura já existente, do país”. Salientou ainda que “todas as situações de abuso e violência devem ser denunciadas através das associações e instituições de apoio à vítima, luta pela paridade e igualdade de género tendo em conta as capacidades e competências”. No que respeita ao sector bancário e político Yau considerou que continua a ser um meio predominantemente masculino e fechado.

Danielle Feitosa disse que passado cerca de onze anos de residência em Genebra trabalhou em algo diferente do que são as suas competências, sentindo-se atualmente “uma cidadã estabelecida não obstante a dificuldade inerente ao idioma, a diferença cultural e social, o trabalho doméstico e os cuidados com os filhos”.

Elizabeth Zenhna, tal como as outras pessoas presentes na mesa, ela também sentiu muito a saudade da família, e principalmente dos seus filhos que ficaram na sua terra Natal, assim como “as mesmas dificuldades de integração inerente ao idioma, a diferença cultural e social”, sentindo-se também “uma cidadã estabelecida, com a família reunida e os filhos integrados na confederação helvética”.

Paulo Pinto à semelhança das pessoas presentes na mesa afirmou que também passou por diferentes processos de integração não obstante o género, pois “também os homens são vítimas de assédio, conhecendo alguns casos em concreto e que por receio de perderem o emprego optam por não denunciar os colegas de trabalho”. Acrescentou ainda que “a facilidade de comunicação as competências linguísticas e habilitações literárias muitas vezes não são suficientes para melhor nos estabelecermos, acima de tudo importa a persistência, a resiliência, a aceitação a proximidade à nossa terra natal se bem que a internet veio ajudar muito, estreitando assim os laços com a família”. Pinto salientou ainda a importância da luta social e laboral das mulheres as quais não auferem o mesmo salário para as mesmas tarefas, a saber o caso do sector das limpezas maior empregador feminino e também com muitos colaboradores masculinos em que “os homens têm em média cerca de 1,50 francos por hora a mais do que as suas companheiras de trabalho”.

No fim do debate todos foram unânimes que as mulheres devem-se mobilizar assim como toda a sociedade helvética, colaborando e subscrevendo a proposta de diferentes ações para que todos os cidadãos possam auferir de um salário mínimo de 23 francos por hora.

(fotos: Lou Carriço)