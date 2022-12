Língua e cultura portuguesa como pilares fundamentais da nossa identidade

Tive a honra de intervir na sessão de encerramento do Seminário sobre Políticas da Língua – Português e Francês.

A íngua e a cultura portuguesa são pilares fundamentais da nossa identidade e dos maiores ativos da nossa política externa. O português é falado por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes. É uma riqueza coletiva e individual e ambicionamos que seja vista e estudada como a língua global que é, presente em muitas geografias e em muitos setores da atividade internacional.

França acolhe a maior diáspora portuguesa no mundo, e é por isso um dos principais países com que o Camões IP coopera na área da língua e da cultura, com um investimento anual de cerca de oito milhões de Euros.

Um investimento do qual beneficiamos todos nós, que queremos ver a importância de Portugal no mundo a crescer, com a língua e a cultura portuguesa a assumirem uma maior relevância no plano global.