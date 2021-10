Lineker revela detalhes do “sim” de Ronaldo ao United

Gary Lineker revelou esta semana alguns detalhes do dia em que Cristiano Ronaldo disse “sim” à proposta que o levaria de volta ao Manchester United.

Depois de várias reviravoltas, o Manchester United anunciou o regresso de Cristiano Ronaldo a 27 de agosto. Dois meses depois, o antigo futebolista e agora apresentador Gary Lineker revelou que Ed Woodward, vice-presidente do clube, finalizou a contratação do avançado português no jardim de sua casa.

“Eu vou por as cartas na mesa… O Ed Woodward é um amigo próximo e vive ao meu lado. Ele contratou Cristiano Ronaldo quando estava no meu jardim! Quando ele entrou estava ao telemóvel com o Jorge Mendes”, explicou Lineker.

